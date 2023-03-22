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Новини
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Центробанк Росії вперше за рік розкрив дані про резерви – вони впали на $43 мільярди

золото,путін

Банк Росії відновив публікацію структури міжнародних резервів після річної перерви.

Згідно із оприлюдненими даними, станом на 1 березня резерви ЦБ РФ становили $574,2 млрд, за рік вони впали на $42,89 млрд, пише російський "Коммерсант".

Зокрема, активи в іноземній валюті російський центробанк оцінив у $410 млрд, у монетарному золоті – у $135,6 млрд.

Банк Росії перестав розкривати структуру міжнародних резервів у березні 2022 року після того, як значну частину (близько $300 млрд) золотовалютних резервів РФ було заблоковано в США та Європі.

Крім того, до 2022 року ЦБ РФ розкривав, скільки міжнародних резервів зберігалося на депозитах в інших центральних банках та закордонних комерційних банках або в іноземній готівковій валюті, а скільки було розміщено в іноземних цінних паперах. Зараз на місці цих даних стоять прочерки. Відтак неможливо визначити, скільки коштів російських резервів заморожено внаслідок санкцій.

Санкції проти російської фінансової системи було запроваджено після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російський Мінфін оцінював обсяг заморожених резервів Банку Росії за кордоном у близько $300 млрд, здебільшого йшлося про активи у доларах та євро.

Автор: 

валютний резерв (193) росія (14116) санкції (4357) золотовалютний резерв (245)


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маловато конечно, чуть больше 10%..
ну шо ж.. такого гиганта повалить - єто игра в долгую...
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22.03.2023 19:44 Відповісти
если бы было все ок свинособаки бы не прятали все за прочерками, репарации все одно заплатят с будующих доходов
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23.03.2023 00:29 Відповісти
це вони зменшення повідомили, а заблоковані вони мінуснули, чи вони кагбе є, для галочки, а по факту розпорядитись не можуть, тому фактично їх і немає, хоча кацапи схвають.
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22.03.2023 23:01 Відповісти
"новый мировой порядок создается против России, за счёт России и на обломках России"

Збигнев Бжезинский
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23.03.2023 08:37 Відповісти
ну тоесть навіть якщо уявити, що це правда то у них залишилось близько 230 лярдів... якщо кардинально нічого не буде змінюватись то такими темпами якщо брати суху і тупу арифметику без урахування інших факторів то цього вистачить ще близько на 5 років війни.... ну навіть якщо на 2-3... нічого доброго в общем.
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23.03.2023 10:36 Відповісти
падение на 46% нефтегазвых доходов, 40 млрд. долл. дефицит бюджета за первые только 2 мес, иза санкций они не могут даже то золото что физически есть продать, разве китайцам за пол цены как и нефть, потому и засекречена структура резервов и не зря ***** каждый день просит переговоров для перегрупировки и передышке свинособачих террористов
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23.03.2023 11:28 Відповісти
Тупе прислів'я, зазвичай товсті дохнуть швидше за худих
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23.03.2023 17:10 Відповісти
маловато совсем...
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23.03.2023 13:09 Відповісти

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