В Україні понад 42 тисячі терміналів Starlink, держава витрачає на них "нуль гривень", – Федоров

Українські державні структури використовують близько 42 тисяч терміналів супутникового інтернет-зв’язку Starlink, їх роботу оплачують міжнародні партнери.

Про це віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Всі Starlink Україна отримала через нашу команду, яка співпрацює з урядами інших країн. Компанія SpaceX забезпечує логістикою, партнери допомагають фінансово, ми отримуємо спеціальну ціну вже з абонплатою", – пояснив віцепрем'єр.

Він наголосив, що завдяки допомозі партнерів, з державного бюджету на супутниковий зв'язок "витрачається нуль гривень".

Федоров назвав компанію SpaceX американського мільярдера Ілона Маска одним із найбільш приватних донорів, оцінивши її внесок у боротьбу проти російської агресії у понад $100 мільйонів.

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Федоров також стверджує, що "з роботоздатністю "старлінків" сьогодні немає проблем", попри повідомлення ЗМІ, що SpaceX обмежила використання своїх технологій у зоні активних бойових дій.

"Вони працюють, всі функції, які вони виконували, вони виконують. Тому в цьому напрямку все під контролем", – запевнив віцепрем'єр.

Водночас він відмовився відповідати на питання про конкретні наслідки заяв головної операційної директорки SpaceX Гвінн Шотуелл, яка на початку лютого заявила, що Starlink "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї", тому компанія обмежила можливості керування військовими безпілотниками за допомогою Starlink.