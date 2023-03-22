Україна та Молдова запровадять спільний контроль у залізничному пункті пропуску до портів на Дунаї

Україна та Молдова підписали Протокол про організацію спільного контролю у пункті пропуску "Серпневе-1 – Басараб’яска", розташованого на відновленій у 2022 році залізничній лінії Березине – Басараб’яска.

Очільники прикордонних і митних відомств України та Молдови під час зустрічі в онлайн-форматі зазначили, що спільний контроль покращить пропускні операції, збільшить рівень безпеки на кордоні та сприятиме європейському розвитку держав, ідеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

"Сьогоднішній день – важливий етап у зміцненні стосунків між нашими країнами. Спільний контроль у пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе-1 – Басараб'яска" не лише активізує торгово-економічну діяльність між Україною і Республікою Молдова, але й зміцнить наше співробітництво в управлінні кордонами.", – зазначив начальник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Він додав, що також буде ефективніше та раціональніше здійснюватися контроль за переміщенням транспортних засобів та вантажів на спільній ділянці кордону.

Залізничне сполучення на закинутій багато років ділянці Березине – Басараб'яска відновили ще влітку 2022 року, але регулярне залізничне сполучення запустити там досі не вдалося через відсутність необхідного пункту пропуску, відкриття якого декілька разів переносилося.

Відкриття лінії Березине – Басараб'яска насамперед важливе для виходу до українського порту "Рені". Крім того, це дає альтернативне залізничне сполучення через Молдову із портом в Ізмаїлі.

Під час відкриття ділянки у серпні 2022 року міністр інфраструктури Олександр Кубраков пояснив, що відновлення маршруту стало життєво необхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Цей міст близько десятка разів потрапляв під ракетні удари й досі залишається вузьким місцем у логістиці до портів на Дунаї.

Кубраков казав, що оновленою ділянкою сподіваються перевозити щороку до 10 млн тонн вантажів в напрямку українських портів на Дунаї.

Раніше повідомлялося, що уряд Молдови погодив рішення щодо спрощення процедур транзиту вантажів залізницею на кордоні з Україною.