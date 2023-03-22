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Новини
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Нацбанк дозволив іноземним інвесторам вивести за кордон доходи від державних облігацій

доллар

Національний банк України (НБУ) дозволив іноземним інвесторам виводити за кордон відсотки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), отримані після 1 квітня 2023 року.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №29 від 22 березня, яка набуде чинності з 23 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином Нацбанк переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП, враховуючи консультації з МВФ та Міністерством фінансів.

"Оптимальним за поточних умов буде забезпечення можливості для іноземних інвесторів переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року. Натомість НБУ відкладає ухвалення аналогічного рішення щодо можливості репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації, до суттєвого зниження безпекових і макроекономічних ризиків", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк пояснює, що у січні переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року.

"Це припущення суттєво відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення. Водночас з метою дотримання взятого на себе зобов'язання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам-власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними", – вказує регулятор.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають у Нацбанку.

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Натомість Національний банк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.

"Це сприятиме розвитку ринку державних облігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, а отже й загрози для макрофінансової стабільності", – наголосили у НБУ.

Як повідомлялося, у лютому Мінфін пояснював тимчасове збільшення портфеля короткострокових ОВДП їх бажанням репатріювати кошти після анонсованого Нацбанком зняття заборони з 1 квітня.

За даними НБУ, з початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого минулого року вкладення нерезидентів в ОВДП знизилися із 74 млрд грн до 56,1 млрд грн наприкінці листопада. Проте з того часу почалося поступове їхнє зростання: до кінця минулого року вони досягли 57,1 млрд грн, а на початок лютого – 62,3 млрд грн. Станом на 22 березня у власності нерезидентів залишаються ОВДП на 55,63 млрд грн.

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інвестиції (1521) НБУ (9240) ОВДП (807) облігації (1462)


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Не тільки дозволив,а ще й курс під цю подію опустили-***...шановні інвестори,ось вам валюта по кошерному курсу,до побачення..Не Нацбанк,а душка
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22.03.2023 18:27 Відповісти
Нацбанк дозволив іноземним інвесторам вивести за кордон доходи від державних облігацій Джерело: https://biz.censor.net/n3407395, а чого нармально 19% при відсотності девальвації тоб-то 19% в валюті - хай беруть - і хто це зробив під час війни коли не хватає коштів?, часом не НБУ з Мін. Фіном - самий "патріотичний" банк в Світі - бо це такий у них ринок, коли не одна цівілізована - демократична країна не плате 19 % річних по перерахунку за курсом в $ , а тільки корупціййні, де корупція зведена в ранг закону , прикриваючись "рінком" з фіксованим та щей з подвійним курсом.
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22.03.2023 19:15 Відповісти

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