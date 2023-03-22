Нацбанк дозволив іноземним інвесторам вивести за кордон доходи від державних облігацій

Національний банк України (НБУ) дозволив іноземним інвесторам виводити за кордон відсотки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), отримані після 1 квітня 2023 року.

Відповідне рішення затверджено постановою правління НБУ №29 від 22 березня, яка набуде чинності з 23 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

Таким чином Нацбанк переглянув анонсоване раніше рішення, яким планувалося надати нерезидентам можливість репатріювати за кордон з 1 квітня 2023 року всі кошти, інвестовані в ОВДП, враховуючи консультації з МВФ та Міністерством фінансів.

"Оптимальним за поточних умов буде забезпечення можливості для іноземних інвесторів переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року. Натомість НБУ відкладає ухвалення аналогічного рішення щодо можливості репатріювати основну суму, вкладену у внутрішні держоблігації, до суттєвого зниження безпекових і макроекономічних ризиків", – зазначається у повідомленні.

Нацбанк пояснює, що у січні переглянув припущення щодо тривалості збереження високих безпекових ризиків, відповідно до якого їх зниження відбудеться лише з початку наступного року.

"Це припущення суттєво відрізняється від тих очікувань, які превалювали у травні минулого року, коли ухвалювалося попереднє рішення. Водночас з метою дотримання взятого на себе зобов'язання навіть у складних умовах Національний банк робить крок назустріч іноземним інвесторам-власникам ОВДП, дозволяючи репатріацію відсотків за ними", – вказує регулятор.

За оцінками Національного банку, обсяг сплати відсотків за ОВДП перед інвесторами-нерезидентами в період із 1 квітня й до кінця 2023 року становитиме близько $120 млн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).

Відповідна сума може збільшитися в разі додаткової купівлі інвесторами-нерезидентами ОВДП з виплатою відсотків після 1 квітня 2023 року, але це не спричинить значного тиску на міжнародні резерви України, зазначають у Нацбанку.

Читайте також: Голова Нацбанку анонсував рішення для виведення за кордон вкладених у ОВДП коштів іноземців

Натомість Національний банк розраховує, що можливість репатріації відсотків створить стимули для нерезидентів реінвестувати отриману основну суму і накопичені гривневі кошти в нові облігації.

"Це сприятиме розвитку ринку державних облігацій та мінімізує ризики прямого фінансування дефіциту бюджету з боку НБУ, а отже й загрози для макрофінансової стабільності", – наголосили у НБУ.

Як повідомлялося, у лютому Мінфін пояснював тимчасове збільшення портфеля короткострокових ОВДП їх бажанням репатріювати кошти після анонсованого Нацбанком зняття заборони з 1 квітня.

За даними НБУ, з початку повномасштабної агресії Росії 24 лютого минулого року вкладення нерезидентів в ОВДП знизилися із 74 млрд грн до 56,1 млрд грн наприкінці листопада. Проте з того часу почалося поступове їхнє зростання: до кінця минулого року вони досягли 57,1 млрд грн, а на початок лютого – 62,3 млрд грн. Станом на 22 березня у власності нерезидентів залишаються ОВДП на 55,63 млрд грн.