Шмигаль доручив підготувати стратегію розвитку пунктів пропуску на західному кордоні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам затвердити комплекс заходів та подати стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні.

"Працюємо над розширенням пропускної здатності західного кордону. На нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики", – написав Шмигаль у Telegram.

Він дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні. Розглядається також і модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами.

За словами Шмгаля, це сприятиме не лише пришвидшенню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки.