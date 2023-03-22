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Шмигаль доручив підготувати стратегію розвитку пунктів пропуску на західному кордоні

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним відомствам затвердити комплекс заходів та подати стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні.

"Працюємо над розширенням пропускної здатності західного кордону. На нараді з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою обговорили наступні кроки для покращення логістики", – написав Шмигаль у Telegram.

Він дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів і подати стратегію розбудови нових пунктів пропуску на західному кордоні. Розглядається також і модернізацію вже наявних пунктів разом із під'їзними шляхами.

За словами Шмгаля, це сприятиме не лише пришвидшенню перетину кордону, а й подальшій інтеграції України в ЄС, збільшенню товарообігу з країнами Європи та відновленню економіки.

Автор: 

кордон (1125) пункт пропуску (182) Денис Шмигаль (1474)


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