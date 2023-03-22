Нацкомісія підвищила тариф постачальника електроенергії "останньої надії"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановила тариф на електроенергію постачальника "останньої надії" (ПОН), функції якого виконує держпідприємство "Укрінтеренерго", на другий квартал 2023 року у розмірі 518,20 грн за МВт-год без ПДВ, що на 0,2% вище, ніж у першому кварталі (517,04 грн за МВт-год).

Проєкт відповідної постанови було ухвалено на засіданні регулятора у середу, 22 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тариф на послуги ПОН на розрахунковий період розраховується та встановлюється НКРЕКП на підставі даних щодо фактичних цін на електричну енергію на ринку "на добу вперед" за перші два місяці базового періоду, що визначаються ДП "Оператор ринку", – йдеться в обґрунтуванні до проєкту відповідної постанови.

Постанова комісії з новим тарифом для ПОН набирає чинності з 1 квітня 2023 року.

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Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів продовжив термін виконання ДПЗД "Укрінтеренерго" функції постачальника електроенергії "останньої надії" ще на один рік – до кінця 2023 року.

Нагадаємо, за законом "Про ринок електроенергії" ціна на послуги постачальника "останньої надії" визначається за результатами конкурсу, під час якого визначається такий постачальник. Проте, оскільки відповідного конкурсу не відбулося, 12 грудня 2019 року Кабмін без конкурсу затвердив "Укрінтеренерго" як ППН до 1 січня 2021 року.

У грудні 2020 року Кабінет Міністрів продовжив обов'язки "Укрінтеренерго" як постачальника "останньої надії" на ринку електроенергії ще на рік. У грудні 2021 року Кабмін ухвалив аналогічне рішення.