Німеччина шукає проєкти для співпраці з Україною у галузі енергетики

Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництва.

"Ми знову почали говорити з Україною про те, що вона може бути нашим партнером. Ми робили це й до війни, і дуже хочемо зараз фокусуватися на цій темі. Ми дуже хочемо знайти проєкти, де можна вже зараз почати співпрацювати", – заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу, передає Укрінформ.

При цьому Фельдгузен мала на увазі "зелену" енергетику та висловила впевненість, що Україна може стати великим експортером такої енергії. Акцент робиться на таких відновлювальних джерелах, як вітер, сонце, а також водень. Це важливо для Німеччини, яка продовжує рухатися шляхом досягнення своїх кліматичних цілей (кліматичної нейтральності до 2045 року, – ред).

Як нагадала Фельдгузен, Німеччина завжди мала за мету перехід на відновлювальні джерела енергії, і російська агресія дійсно пришвидшила досягнення цієї мети. Водночас, визнала дипломатка, Німеччина поки змушена продовжувати використовувати вугілля, навіть дещо більше, ніж планувалося. Це відбувається через припинення імпорту російського газу. Але й без російських енергоносіїв Україна, Німеччина та вся Європа пережили цю зиму, підкреслила Фельдгузен.

Коментуючи загалом ситуацію з німецьким бізнесом через війну, вона зазначила, що бізнес завжди швидко адаптується.

У Росії були переконані, що Німеччина надто сильно залежить від російського газу, загалом від торгівлі з РФ. Це виявилося не так. За даними Фельдгузен, більше половини німецьких компаній, які були активні на російському ринку, вже його залишили. Із тими, хто не може вийти (а Росія максимально ускладнює процес) або продовжує працювати у сферах, які не потрапили під санкції, влада дискутує, намагається знайти рішення, "щоб Німеччина дійсно не підтримувала більше російську економіку, сплачуючи податки", сказала глава німецької дипмісії в Україні.

Напередодні федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що за рік Німеччина змогла звести до нуля залежність від російських енергоносіїв, яка сягала 36%. Залежність від трубопроводного газу сягала 55%.