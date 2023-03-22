Мінфін Росії звинуватив бізнес у невиконанні плану фінансування проєктів Путіна

Плани щодо залучення коштів російського бізнесу для фінансування національних проєктів не виконуються, минулого року вдалося залучити менше половини від цільового показника.

Про це заявив директор департаменту програмно-цільового планування та ефективності бюджетних видатків Мінфіну РФ Микола Бєгчін на круглому столі у Раді Федерації, повідомляє РБК.

Він нагадав, що від початку реалізації національних проєктів вагомим джерелом фінансового забезпечення їх реалізації мали стати позабюджетні джерела.

"На практиці ми бачимо, що за підсумками 2022 року із запланованих 1,8 трлн руб. виконано виявилося 794 млрд руб., тобто 43%", – нарікає чиновник.

За його словами, подібна ситуація складалася і у 2019-2021 роках, тобто від початку реалізації нацпроєктів.

"Цього року ми, бачачи цю проблему та її загрозливий характер, маємо намір розробити та затвердити постановою уряду порядок планування позабюджетних джерел", – заявив директор департаменту російського Мінфіну.

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Указ про реалізацію низки нацпроєктів у 2019-2024 роках підписав російський президент Владімір Путін. Загальна вартість їх реалізації мала скласти 25,7 трильйона рублів до 2024 року. З них 13,2 трлн руб. припадало на федеральний бюджет, 7,5 трлн рублів передбачалося знайти у позабюджетних джерелах, 4,9 трлн руб. – у бюджетах регіонів. Ще 147,8 млрд руб. планувалося взяти із коштів державних позабюджетних фондів. Згодом фінансування нацпроєктів із федерального бюджету до 2024 року було збільшено до 15 трлн руб.

Формулювання "позабюджетні джерела" дає можливості для інтерпретації, зазначали у 2020 році експерти російської Вищої школи економіки (ВШЕ). Під цю категорію підпадають не тільки комерційні компанії, а й держкорпорації та інститути розвитку (ВЕБ.РФ, "Росатом", "Ростех", "Російська залізниця").