В Україні запустили проєкт із обладнання лікарень сонячними панелями

Міністерства енергетики та охорони здоров’я розпочинають проєкт з оснащення українських лікарень сонячними панелями, отриманими у якості допомоги від Єврокомісії.

Етапи реалізації спільного проєкту під назвою "Промінь надії" обговорили під час зустрічі заступник міністра енергетики Фарід Сафаров та міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє прессслужба Міненерго.

Планується, що на першому етапі в Україну надійде 5 700 сонячних панелей по 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. Ця допомога стане першим кроком у ширшій ініціативі ЄС щодо забезпечення автономних рішень, спрямованих на постачання електроенергії до громадських будівель.

"Реалізація проєкту "Промінь надії" дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму країни-агресора. Планується, що сонячні панелі будуть встановлюватися разом з гібридними інверторами та установками зберігання енергії. Це дозволить забезпечити живлення критичної інфраструктури лікарень в умовах відсутності централізованого електропостачання за рахунок накопиченої в батареях електричної енергії і продовження генерації сонячними панелями", – пояснив Фарід Сафаров.

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Планується, що МОЗ визначить перелік закладів охорони здоров'я, для яких реалізація системи гібридного електропостачання із використанням сонячних панелей та установок зберігання енергії найбільш актуальна. При визначенні переліку об’єктів пріоритетність буде надаватися тим, що розташовані в регіонах, найбільш вразливих до відключень електроенергії, а також тим, що постраждали від бойових дій.

Міненерго своєю чергою забезпечить передачу обладнання та технічний аналіз щодо можливості установки таких систем.

Як повідомлялося, на початку березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала передачу Україні першої партії з 5 700 сонячних панелей для будівель громадського призначення.

На початку лютого фон дер Ляєн оголосила про проєкт масового оснащення будівель в Україні сонячними панелями, що одночасно і підвищить енергетичну безпеку через децентралізацію енергозабезпечення, і допоможе перейти на "зелені" технології.