У січні через вимкнення світла призупиняли роботу три чверті підприємств

У січні 73% підприємств тимчасово призупиняли роботу через вимкнення електропостачання. У середньому через відсутність світла вони втратили 15% робочого часу.

Про це свідчать дані десятого щомісячного опитування підприємств від Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, передає Укрінформ.

"У середньому через вимкнення електроенергії підприємства втратили 15% загального обсягу робочого часу за січень, що є кращим показником порівняно з попередніми місяцями. З одного боку, бізнес адаптувався до роботи в умовах вимкнень, а з іншого боку, покращилася ситуація з енергопостачанням. Однак ситуація відрізняється залежно від розміру бізнесу, галузі та регіону", – наголошують експерти.

Зазначається, що у січні 73% підприємств тимчасово призупиняли роботу через вимкнення електропостачання, у грудні цей показник становив 89%, а в листопаді – 82%. З огляду на це, зросла частка підприємств, у яких не було вимкнень світла – із 5% у грудні до 14% у січні.

Також до 14% збільшилась кількість підприємств, які працювали весь час (6% у грудні). Не працювали 1-10% робочого часу 38% підприємств (30% у грудні), а 11-25% часу – 23% підприємств (було 30%). Більш ніж половина робочого часу (51-100%) не працювали лише 5% (11% у грудні).

Галузі, які традиційно демонструють стійкість під час війни, також найкраще впоралися з вимкненнями світла. Зокрема, у харчовій галузі вимкнень не було у 27% підприємств, а ще 12% підприємств галузі працювали навіть за відсутності електроенергії.

У легкій промисловості не було вимкнень у 7% підприємств, а не припиняли роботу – 17%. Водночас відсутні підприємства без вимкнень у деревообробці, виробництві будівельних матеріалів та поліграфічній галузі.

На короткий період часу припиняв роботу 51% підприємств легкої промисловості, 50% – хімічної та 42% – виробництва будівельних матеріалів.

Ситуація значно покращилася в усіх галузях, стверджують експерти.

Серед виробників будматеріалів середні втрати робочого часу становлять 25% у січні (26% у грудні). Відносно високі втрати залишаються також у деревообробці (18%), металургії (17%) та машинобудуванні (16%). Водночас майже зрівнявся рівень втрат серед підприємств харчової галузі (12%), легкої промисловості (12%), хімічної промисловості (13%) та поліграфії (13%).