АРМА продало арештованого російського аміаку на 1,3 мільярда

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало ще понад 254 млн грн від продажу арештованого аміаку російського походження обсягом 9,7 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що за підсумками реалізації п’яти партій російського аміаку (42 тисячі тонн), АРМА отримало понад 1,32 млрд грн, що в кілька разів перевищує надходження від реалізації за всі попередні роки роботи Агентства.

Кошти від проданого майна після погодження уряду перераховуються на придбання військових облігацій. Наразі, завдяки купівлі цінних паперів, до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 млрд грн.

Як додали в АРМА, у випадку з продажем аміаку, крім ціни, сформованої за підсумками торгів, покупець має сплатити також винагороду електронному майданчику, компенсацію АТ "Одеський припортовий завод" за прийом, захолоджування, зберігання та відвантаження сировини, а також ПДВ і митні платежі.