Українські ветерани можуть отримати 16 тисяч допомоги: стартував новий етап проєкту Мінветеранів та Червоного Хреста

У середу, 22 березня, стартував другий етап спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України для підтримки ветеранів війни, які внаслідок бойових бій отримали інвалідність І або ІІ групи.

Про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

Зазначається, що відсьогодні ще 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран.

Як нагадали у міністерстві, наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв. Надалі, за умовами спільного проєкту, можливість подачі заяв була тимчасово призупинена задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

За цей час командою фахівців Мінветеранів було удосконалено процес подачі заяв, модернізовано інтерфейс сайту Е-ветеран.

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Ці особи зможуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 тис. грн на місяць. Виплати здійснюватимуться протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.