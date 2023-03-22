Нацбанк застосував заходи впливу до чотирьох фінкомпаній
Національний банк застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, до чотирьох надавачів фінансових послуг.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, заходи впливу застосували до:
- ТОВ "Роял Кепітал";
- ПТ "Ваш Ломбард" Лукачек і Компанія";
- ТОВ "Проф-Агро-Транс";
- ТОВ "ФК "Сатаро Капітал".
Як пояснили в Нацбанку, ці компанії зобов’язані усунути порушення до 21 квітня 2023 року.
Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг".
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.
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