Нацбанк застосував заходи впливу до чотирьох фінкомпаній

Національний банк застосував заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли його вчиненню, до чотирьох надавачів фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, заходи впливу застосували до:

ТОВ "Роял Кепітал";

ПТ "Ваш Ломбард" Лукачек і Компанія";

ТОВ "Проф-Агро-Транс";

ТОВ "ФК "Сатаро Капітал".

Як пояснили в Нацбанку, ці компанії зобов’язані усунути порушення до 21 квітня 2023 року.

Заходи впливу застосовані у зв’язку з ненаданням інформації та неподанням документів на виконання вимог постанови правління НБУ від 24 грудня 2021 № 153 "Про затвердження Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня 2023 року.