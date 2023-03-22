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Сі Цзіньпін не дав Путіну явної згоди на збільшення постачання газу з РФ, – Bloomberg

путін,сі,цзіньпін

Під час візиту до Москви голова КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозицій щодо зростання закупівель російського газу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що китайський лідер не дав ні "явної згоди", ні "навіть натяку" на прогрес з питань будівництва та експлуатації газопроводу "Сила Сибіру-2", який є важливою ланкою, оскільки Москва намагається продавати більше газу на схід, в той час як її експортна інфраструктура здебільшого спрямована на захід.

Після переговорів Путін заявив, що новий трубопровід, який пролягатиме до Китаю через Монголію, було обговорено і "майже всі" параметри угоди узгоджено. Але спільні заяви були набагато менш однозначними, зазначає Bloomberg.

Хоча цей трубопровід міг би забезпечити Китай дешевшою альтернативою зрідженому природному газу, уряд Сі залишається зосередженим на забезпеченні диверсифікації поставок - по суті, не повторюючи європейської помилки надмірної залежності від Росії.

"Для Китаю – це ринок покупця. Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ із Росії Китаю не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином", – вважає старший аналітик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.

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газ (7908) Китай (2097) росія (14116) Сі Цзіньпін (7)


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