У ДТЕК оцінили шкоду від ворожих атак на ТЕС у 6 мільярдів

Упродовж останніх пів року Росія 29 раз атакувала теплові електростанції "ДТЕК Енерго", пошкоджено понад тисячу одиниць різного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що збитки компанії внаслідок ворожих ударів становлять майже 6 млрд грн.

"Прямі втрати від пошкодження і руйнування обладнання генеруючих об’єктів компанії наближаються до 6 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили про початок планових ремонтів енергоблоків. Загалом у 2023 році їй потрібно відремонтувати 28 блоків ТЕС.

У 2022 році на теплоелектростанціях ДТЕК відремонтували 26 енергоблоків. Інвестиції у минулорічну кампанію становили майже 2,2 млрд грн.