Україна зменшила імпорт напоїв на третину: що ввозили найбільше

У 2022 році вартість імпортованих алкогольних і безалкогольних напоїв в Україну становила $490 млн, що на 32% менше показника 2021 року ($719 млн).

Про це повідомили у Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що основну частку у структурі імпорту цієї групи традиційно зайняли алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80%. Це переважно віскі, бренді, коньяк, горілка, ром, лікери і солодкі наливки, яких було імпортовано близько 61 тис. тонн на $191 млн.

Виноградних та інших вин торік було ввезено 56 тис. тонн вартістю $136 млн.

Імпорт натуральних і мінеральних вод склав 203 тис. тонн на суму $107 млн, а солодового пива – 63 тис. тонн на $55 млн.

Основним постачальником різних напоїв в Україну минулого року стали країни Євросоюзу. Вони забезпечили 63% вартісних обсягів імпорту.

Зокрема, поставки з Італії становили 13,5% вартості імпорту, Польщі – 12,2%, Великої Британії – 11,4%, Грузії – 11%, Німеччини – 7,1%, Франції – 5,1%, Іспанії – 4,1% та Бельгії – 4%.

Сумарно ці вісім постачальників напоїв до України забезпечили понад 68% вартості продажів цього виду продукції.