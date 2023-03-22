В уряді попередили про зміну правил обміну ламп розжарювання на енергоощадні

"Укрпошта" з 22 березня скорочуватиме кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях. Ці відділення повернуться до звичайного формату роботи і надаватимуть тільки поштові та фінансові послуги. Водночас центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.

У найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня.

Водночас уже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Як наголосили в Мінекономіки, українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних у застосунку "Дія".

Якщо відділення є у списку, мешканці населених пунктів, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Загалом програмою безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи скористалися близько 3 млн громадян, які обміняли у відділеннях близько 14 млн ламп.

Програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України.

Наразі в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Найбільш активними в обміні ламп є мешканці Київщини – тут обміняли вже майже 2 млн штук, Дніпропетровщини – 1,4 млн, Львівщини – 1,1 млн, Харківщини – 860 тис. та Одещини – 810 тис.