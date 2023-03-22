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Новини
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В уряді попередили про зміну правил обміну ламп розжарювання на енергоощадні

лампа

"Укрпошта" з 22 березня скорочуватиме кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях. Ці відділення повернуться до звичайного формату роботи і надаватимуть тільки поштові та фінансові послуги. Водночас центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.

У найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня.

Водночас уже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.

Як наголосили в Мінекономіки, українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних у застосунку "Дія".

Якщо відділення є у списку, мешканці населених пунктів, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.

Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

Загалом програмою безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи скористалися близько 3 млн громадян, які обміняли у відділеннях близько 14 млн ламп.

Програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України.

Наразі в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.

Найбільш активними в обміні ламп є мешканці Київщини – тут обміняли вже майже 2 млн штук, Дніпропетровщини – 1,4 млн, Львівщини – 1,1 млн, Харківщини – 860 тис. та Одещини – 810 тис.

Автор: 

Укрпошта (790) Мінекономрозвитку (1989) електроенергія (4220)


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Топ коментарі
+5
Цікаво.Гараж купив а на 5 всратих лампочок не вистачило грошей?Добре,хоч щось заспокоює.
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23.03.2023 07:25
+3
3 рази ходив в своє поштове відділення, але там були лямпи тільки з маленьким цоколем. Брехуни.
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22.03.2023 13:01
+3
Китайський непотріб, який і близько не служить стільки, скільки заявлено. В більшості випадків такі лампи без проблем ремонтуються, але це не змінює того факту, що це лайно. Краще б виділили по дві-три, але Philips чи Panasonic у яких якість в рази краще.
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22.03.2023 18:08
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3 рази ходив в своє поштове відділення, але там були лямпи тільки з маленьким цоколем. Брехуни.
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22.03.2023 13:01 Відповісти
Так і є. То в Дії повідомлення, що ліміт на область вичерпався, то лише з малим цоколем...
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22.03.2023 14:10 Відповісти
Нещодавно заходив у відділення Укрпошти отримати посилку. Переді мною молода дівчина дістала з сумки 5 ламп ISKRA. Е27. Операторка дістала кожну з упаковки, перевірила спіраль, принесла коробку з написом OSRAM та видала їй 5 ламп без упаковки. Цоколь я побачив-Е27. Тож хто брехун ?
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23.03.2023 08:25 Відповісти
А в моєму відділенні нема Е 27. Так хто брехун?
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23.03.2023 08:34 Відповісти
Або начальник відділення, що вчасно не доповідає про закінчення Е27 і попит на них, або менеджер, відповідаючий саме за цей регіон. Тому виставляти брехунами усіх через те, що у твоєму відділенні немає Е27-недоречно, тому що у інших відділеннях вони є. Це ж очевидно.
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23.03.2023 08:41 Відповісти
Чому це я повинен шлятись по іншим відділенням?
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23.03.2023 09:40 Відповісти
А де я пропонував таке ? Треба напевно попросити начальника відділення-нехай замовить, раз у інших відділеннях є.
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23.03.2023 12:59 Відповісти
А хто є брехуни, які заявляють що триває обмін лампочок, але, наприклад, Волинської області у випадаючому списку в "Дії" щодо можливості обміняти лампочки взагалі немає?
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23.03.2023 10:05 Відповісти
Ну якось же 14 мільйонів лампочок по Україні наміняли ?
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23.03.2023 13:00 Відповісти
Замовляєте через "Дію". Цоколь вибираєте той ,який треба. Через кілька днів забираєте. Все
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23.03.2023 22:14 Відповісти
переходник стоит от 16 до 30 гривень. маленький цоколь лампы всегда можно всунуть в большой цоколь светильника. Главное что Укрпочта предлагает фирменный филлипс а не говнокитай который перегорит за месяц
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23.03.2023 09:47 Відповісти
Нафіга воно мені? Я купив фірмову лямпу Right Hausen за 46 грн з гарантією 2 роки і 30 тищ годин роботи і ніяких проблем.
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23.03.2023 09:56 Відповісти
"Фирменный филлипс" зроблений у Китаю.
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23.03.2023 10:01 Відповісти
Відкрию секрет - Філіпс здох. Від слова зовсім. Залишився лиш бренд ,яким вони торгують і одне єдине виробництво чи то машинок для стрижки ,чи то бритв. І все.
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23.03.2023 22:15 Відповісти
Так зачекайте, привезуть і звичайні. Або сходіть у якесь інше відділення
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24.03.2023 04:59 Відповісти
В них якість не айс. Одна вже згоріла. Замовляв з великим цоколем. Видавали три великих лампочки, й дві малих. Великі чомусь жовтуватого світла, малі білого. Тупувато якось виглядає.
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22.03.2023 14:55 Відповісти
Китайський непотріб, який і близько не служить стільки, скільки заявлено. В більшості випадків такі лампи без проблем ремонтуються, але це не змінює того факту, що це лайно. Краще б виділили по дві-три, але Philips чи Panasonic у яких якість в рази краще.
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22.03.2023 18:08 Відповісти
Так Philips і видають. І сам міняв, і батьки міняли.
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22.03.2023 22:19 Відповісти
У нас в місті кого з колег не питав - у всіх китайські. Обмінювали через ""Укрпошту".
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23.03.2023 11:20 Відповісти
Мені дали Осрам ,філаментні. На свої 6 ват світять добре
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23.03.2023 22:16 Відповісти
Нам дали Філліпс обидва рази, але великий цоколь. Маленький - мазда якась
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24.03.2023 05:05 Відповісти
У кетаговна сразу снимайте плафон-будут меньше греться и долго служить. И еще они чувствительны к перепадам напряжения. Потому ставьте на квартиру реле напряжения-оно сбережет не только лампы но и всю быттехнику от перепадов напряжения-особенно холодильник
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23.03.2023 09:48 Відповісти
долампочки!
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22.03.2023 15:35 Відповісти
В селах взагалі якийсь швах.Яка Дія в бабусі?
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22.03.2023 16:14 Відповісти
Не розумію якщо чесно оцього крохоборства.
Зараз же не 2010 рік, лед-лампа коштує копійки, як так виходить що люди настільки не цінують свій час, що заради сумнівної "економії" 60х5=300 гривень готові днями вистаювати кілометрові черги на пошті... не розумію, хоч убийте...
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22.03.2023 17:00 Відповісти
так,найкращий варіант був би вислати поштою на кожне домогосподарство комплект ламп без створення довжелезних черг у відділеннях де люди витрачають дорогоцінний час.
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22.03.2023 17:36 Відповісти
Бо шара.
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22.03.2023 18:05 Відповісти
Аналогічно.Це якийсь психоз.
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23.03.2023 07:26 Відповісти
То може спочатку були черги. Зараз не має черг ніяких. Просто прийшов і обміняв. Ну 10 хвилин може максимум
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24.03.2023 05:20 Відповісти
идите нах в оман со своими лампочками
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22.03.2023 20:21 Відповісти
Отримав на пошті 5 лампочок. Модель OSRAM. Енергоефективність класу F. Гірше лише клас G. Робоча напруга 220-240 вольт, а у нашій мережі більше 200 вольт не буває. А зараз 170-190 вольт.
До того ж колірна температура 2700К . Тож у кращому випадку жевріють тьмяним жовтим світлом, а при 170-190вольт гаснуть. Обійшов пів десятка поштових відділень скрізь одне і теж. Як завжди багато шуму і по факту "на тобі боже,що мені негоже". І фірма ніби то німецька.
В магазинах і на ринках у продажу лампи з робочою напругою 170-220вольт, колірна температура 4000К. Там такий непотріб не продають.
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22.03.2023 22:48 Відповісти
Вам надають не 4000к, а 2700к-тому що це аналог колірної температури лампи розжарювання. Тої самої, яку ви принесли на обмін. М'яке тепле світло, що сприяє розслабленню. Вам же ж міняють лампи для дому, а не для офісу. Стосовно напруги в мережі-то це ж явно питання не до ламп, а до вашого постачальника електроенергії. При 170-190в деякі прилади (як-то пральна машина, микрохвильовка, духова шафа тощо) можуть не працювати (видавати помилку) або працювати некоректно (наприклад програма може проходити довше через недогрів ТЕНу). З такою напругою в мережі, мені здається, треба не за температуру ламп хвилюватися, а наполегливо вимагати від постачальника дотримання норми, яка в Україні згідно ДСТУ має бути 230В ±10%. Чи хоча б подбати про наявність стабілізатора напруги. Щодо енергоефективності-європейці надали вам ці лампи безкоштовно, тож чіплятися до класу-напевно не є доречним. Тут головне, що 5х100вт розжарювання-це 500вт (чи 5х60=300вт). А 5х8вт LED (чи які там надають) - це 40вт. Декілька годин увечері чи зранку-це ж яка економія ваших коштів. Для пенсіонерів-дуже актуально. Та головне-зниження навантаження на енергосистему (що і було метою програми після початку орківськіх обстрілів українських електропідстанцій). Ну і останнє-ніхто ж не примушує. Не хочете безкоштовно-не міняйте. Можете за власний кошт у магазині обрати потрібне саме вам.
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23.03.2023 07:45 Відповісти
Купив у 21 році гараж, там чотири патрони і три лампи розжарювання по 100 ват. Місяць назад замінив на лед 5 шт. Вкрутив в усі патрони. Тепер в гаражі красіво це все світить кіслотно жовтим кольором. Одне заспокоює що це не 300 ват, а 30 (4х7,5)...
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22.03.2023 22:50 Відповісти
Цікаво.Гараж купив а на 5 всратих лампочок не вистачило грошей?Добре,хоч щось заспокоює.
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23.03.2023 07:25 Відповісти
Це типово, купити бентлі за мільйон грошей, а потім сношати мозок людям на авторинку щоб китайські свічки подешевше у нього влізли... ****, менталітет савєцкава чєлавєка, от недарма мойша 80 років по пустелі своїх водив...
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23.03.2023 09:07 Відповісти
Свічки то фігня! А от купити бентлі і не платити за парковку -- оце "вершина"
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23.03.2023 10:35 Відповісти
Мойша по пустелі 40 років з народом вештався
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23.03.2023 10:37 Відповісти
Перепис жлобяр через Дію.
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23.03.2023 12:41 Відповісти
Стільки невдоволених коментарів, я в шоці просто. Це гуманітарна допомога для тих, хто ще й досі користується лампами розжарювання і не може купити собі діодки. Ну не подобаються вам, не беріть. В чому проблема? У нас в країні дефіцит генерації був, лампи прислали, так може слабкі для когось , я й сама люблю мінімум 12 вт, а так на 18 вт. Але ж це безкоштовна допомога воюючій країні з проблемами з електроенергією. А у к нас народ ну якась бидлота просто. Всі їм винні. Господи, обняти й плакати, як то кажуть
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24.03.2023 05:16 Відповісти
Поясніть мені будь ласка, ЯК можна не могти собі дозволити купити світлодіодні лампи?
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24.03.2023 10:38 Відповісти
А А ви отримайте пенсію 2700 тоді і спитаєте як?
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24.03.2023 17:02 Відповісти
Та перестаньте, шановний. Шо я, тих черг у пошту не бачив? 20, максимум 25% пенсіонерів, інші - ширші за колю каклєту відносно молоді люди.
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24.03.2023 17:10 Відповісти
Сходив.... Поміняв.... Видали аж 4х ватні!!!!! Та в мене ліхтарик яскравіше світить!!! Тепер треба йти в магазин купляти нові. Хто той чувак що це затіяв. Як завжди через задній отвір!!!
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24.03.2023 17:00 Відповісти

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