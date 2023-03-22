В уряді попередили про зміну правил обміну ламп розжарювання на енергоощадні
"Укрпошта" з 22 березня скорочуватиме кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на економні енергозберігаючі LED-лампи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях. Ці відділення повернуться до звичайного формату роботи і надаватимуть тільки поштові та фінансові послуги. Водночас центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди.
У найвіддаленіших селах, які до проєкту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня.
Водночас уже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба.
Як наголосили в Мінекономіки, українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, варто звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних у застосунку "Дія".
Якщо відділення є у списку, мешканці населених пунктів, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення.
Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
Загалом програмою безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи скористалися близько 3 млн громадян, які обміняли у відділеннях близько 14 млн ламп.
Програма охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України.
Наразі в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.
Найбільш активними в обміні ламп є мешканці Київщини – тут обміняли вже майже 2 млн штук, Дніпропетровщини – 1,4 млн, Львівщини – 1,1 млн, Харківщини – 860 тис. та Одещини – 810 тис.
Будь ласка, зачекайте...
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Зараз же не 2010 рік, лед-лампа коштує копійки, як так виходить що люди настільки не цінують свій час, що заради сумнівної "економії" 60х5=300 гривень готові днями вистаювати кілометрові черги на пошті... не розумію, хоч убийте...
До того ж колірна температура 2700К . Тож у кращому випадку жевріють тьмяним жовтим світлом, а при 170-190вольт гаснуть. Обійшов пів десятка поштових відділень скрізь одне і теж. Як завжди багато шуму і по факту "на тобі боже,що мені негоже". І фірма ніби то німецька.
В магазинах і на ринках у продажу лампи з робочою напругою 170-220вольт, колірна температура 4000К. Там такий непотріб не продають.