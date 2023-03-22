Споживання електроенергії знизилося внаслідок потепління, але на Житомирщині діють обмеження, – "Укренерго"

У Житомирській області внаслідок значних пошкоджень мереж після неодноразових атак росіян діють обмеження споживання.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Натомість в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

Водночас складною залишається ситуація у регіонах на лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі.

Загалом споживання електроенергії по країні знизилося у порівнянні з минулим тижнем. Це обумовлено потеплінням.

Наразі працюють усі види електростанцій. Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Також триває незначний імпорт електроенергії.

Крім того, енергетики постійно працюють над усуненням мережевих обмежень, відновленням надійності та безперервності електропостачання. Відновлювальні роботи тривають на всіх об’єктах "Укренерго", пошкоджених російськими атаками.

Як повідомлялося, у ніч на 22 березня внаслідок ворожої атаки дронами на Житомирщині був пошкоджений об'єкт інфраструктури.