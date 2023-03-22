У швейцарському парламенті закликають владу виділити Україні понад $5 мільярдів допомоги

Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради Швейцарії пропонує Федеральній раді (уряду) подати до парламенту програму підтримки України на суму щонайменше 5 млрд швейцарських франків ($5,43 млрд).

Про це йдеться на сайті швейцарського парламенту, передає Укрінформ.

"Комітет з питань зовнішньої політики Національної ради (APK-N) ознайомився з останніми подіями в Україні, зокрема, в гуманітарній та безпековій сферах. У межах цього обміну думками комітет ухвалив пропозицію, яка зобов'язує Федеральну раду подати до парламенту програму підтримки України на суму щонайменше 5 млрд швейцарських франків", – йдеться у повідомленні.

Більшість членів комітету висловили переконання, що Україна потребує значної фінансової підтримки, зокрема, для надання гуманітарної допомоги, захисту цивільного населення, розмінування, розбудови миру та зміцнення цивільної інфраструктури.

Раніше президент Швейцарської Конфедерації Ален Берсе заявив, що нейтралітет його держави важливіший, ніж будь-коли, і це не дозволяє передавати зброю Україні.

Уряд Швейцарії заявив, що не змінюватиме своєї політики щодо заборони передачі зброї швейцарського виробництва третім країнам, попри тиск з боку європейських держав. У січні два комітети парламенту Швейцарії рекомендували пом’якшити правила. Однак після засідання 10 березня уряд відхилив цей заклик.

Водночас Швейцарія долучилась до великої кількості європейських санкцій проти РФ.