Росія завдала збитків інфраструктурі України за рік на $144 мільярди, – KSE

Станом на лютий 2023 року загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення РФ збільшилася ще на $6 млрд і становить $143,8 млрд (за вартістю заміщення).

Про це свідчать дані експертів проєкту KSE "Росія заплатить".

За їхніми словами, продовжують зростати збитки таких сфер як інфраструктура, освіта, енергетика, транспорт, торгівля та охорона здоров’я.

Збитки від руйнувань житлового фонду дорівнюють $53,6 млрд. Загалом пошкоджено або зруйновано понад 150 тис. житлових будинків, серед яких приватні, багатоквартирні будинки та гуртожитки.

На другому місці за сумою завданих збитків – сфера інфраструктури. За рік повномасштабної війни збитки цієї сфери оцінюються у $36,2 млрд. Було зруйновано або пошкоджено понад 25 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення та 344 мости та мостові переходи.

Водночас, за даними Мінрозвитку громад та інфраструктури, за 2022 рік на дорогах державного значення було відновлено проїзд через 78 мостів.

До того ж експерти вперше порахували суму збитків лісам України, яка наразі становить $4,5 млрд.

Також тривають пошкодження та руйнування освітніх закладів – таких наразі 3170. Збитки сфери освіти сягнули $8,9 млрд.

Зросли також збитки, завдані енергетиці України, сума яких складає $8,1 млрд.

Ще на $2,1 млрд зросла сума прямих втрат, завдана агропромисловому комплексу та земельним ресурсам – $8,7 млрд.

На кінець лютого цього року суттєво зросла також кількість пошкодженого та зруйнованого транспорту. За два місяці кількість таких авто зросла на 28,5 тис. Загалом внаслідок війни зруйновано або пошкоджено 223,4 тис. автомобілів на $3,1 млрд.

Збільшилися також прямі витрати сфер торгівлі та охорони здоров’я. За даними експертів, на кінець лютого сума збитків, завдана торгівлі зросла до $2,6 млрд. А медичній галузі – до $1,8 млрд.

Водночас знижена оцінка збитків промисловості та підприємств з $13 млрд станом на грудень 2022 року до $11,3 млрд на кінець лютого 2023-го. Зменшення відбулось через переоцінку статусу підприємств після надходження оновленої інформації про результати пошкоджень активів після обстрілів. Окремі підприємства були перекласифіковані та згодом увійдуть до розрахунків втрат інших секторів економіки.