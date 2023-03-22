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"Укроборонпром" почав за кордоном виробляти 122-мм снаряди для гаубиць, першу партію вже поставили ЗСУ

укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України.

Про це повідомляє пресслужба концерну.

Зазначається, що це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських фахівців на закордонних потужностях.

Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15 400 м) та САУ 2С1 "Гвоздика" (максимальна дальність ураження – 15 200 м).

Укроборонпром почав за кордоном виробляти 122-мм снаряди для гаубиць, першу партію вже поставили ЗСУ 01

Замовленню Міноборони України передували заводські випробування, на яких "Укроборонпром" підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду: міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості під час стрільби, повнота розриву снаряду.

"Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного "радянського" зразку", – додали в компанії.

Укроборонпром почав за кордоном виробляти 122-мм снаряди для гаубиць, першу партію вже поставили ЗСУ 02

Автор: 

зброя (861) Укроборонпром (752)


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