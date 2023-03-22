Через атаки росіян "Укргідроенерго" зазнало збитків на 40 мільярдів

Збитки "Укргідроенерго" внаслідок ворожих ракетних атак сягають близько 40 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі. Попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд грн", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час засідання 21 березня Наглядова рада "Укргідроенерго" розглянула та затвердила звіт керівника і виконавчого органу за четвертий квартал 2022 року та за рік у цілому. Особливу увагу у звіті приділили наслідкам ракетних обстрілів станцій компанії.

Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію компанії в цій сфері.

Як повідомлялося, частка гідроелектростанцій в Об’єднаній енергосистемі України наразі становить понад 10% – як і в довоєнні часи.