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Через атаки росіян "Укргідроенерго" зазнало збитків на 40 мільярдів

укргідроенерго,гес

Збитки "Укргідроенерго" внаслідок ворожих ракетних атак сягають близько 40 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об’єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі. Попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд грн", – ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що під час засідання 21 березня Наглядова рада "Укргідроенерго" розглянула та затвердила звіт керівника і виконавчого органу за четвертий квартал 2022 року та за рік у цілому. Особливу увагу у звіті приділили наслідкам ракетних обстрілів станцій компанії.

Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію компанії в цій сфері.

Як повідомлялося, частка гідроелектростанцій в Об’єднаній енергосистемі України наразі становить понад 10% – як і в довоєнні часи.

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