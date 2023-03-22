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На Житомирщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджений об’єкт інфраструктури

дрон,іран

Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Житомирщині пошкоджений один з об’єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.

"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області", – зазначив він.

За його словами, жертв і постраждалих унаслідок цього немає.

За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 22 березня українські військові збили 16 з 21 запущених російськими військовими дронів.

Автор: 

інфраструктура (224) дрони (358) Житомирська область (144)


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