На Житомирщині внаслідок атаки ворожих дронів пошкоджений об’єкт інфраструктури
Унаслідок нічної атаки ворожих дронів на Житомирщині пошкоджений один з об’єктів інфраструктури.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Telegram.
"Сьогодні вночі під час атаки дронів три безпілотники ворога було збито підрозділами протиповітряної оборони. Пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури області", – зазначив він.
За його словами, жертв і постраждалих унаслідок цього немає.
За даними Генштабу ЗСУ, в ніч на 22 березня українські військові збили 16 з 21 запущених російськими військовими дронів.
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