ЄС надасть 56 мільйонів євро фермерам Румунії, Болгарії та Польщі через наплив українського зерна

Європейський Союз активує кризовий резерв для фермерів у трьох східних країнах, які стикаються з напливом українського вражаю, що знижує місцеві ціни.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського, Європейська комісія надасть 56 млн євро Румунії, Болгарії та Польщі.

Минулоріч три головні чорноморські порти України знову відкрилися для експорту зерна, але морська торгівля залишається повільнішою, ніж зазвичай, що змушує фермерів продовжувати транспортувати врожай через сусідні країни ЄС.



"Це підтримка для країн, де фермери постраждали від збільшення імпорту з України. Ми спостерігаємо збільшення пропозиції, величезне зростання імпорту для прикордонних країн", – сказав він.



Рішення було прийнято для Болгарії та Польщі, оскільки поєднання їхнього власного виробництва та імпорту з України перевищило середній п’ятирічний показник до повномасштабної війни РФ в Україні. Румунія була додана через те, що вона є вузловою країною для так званих "смуг солідарності".



Румунія отримає 10 млн євро, Болгарія – близько 17 млн євро, Польща – 30 млн євро. Ця сума може бути подвоєна за рахунок співфінансування з бюджетів держав-членів ЄС.



До Угорщини та Словаччини також надходило більше українських врожаїв. Але вони не отримають підтримки від фонду, оскільки їхні сукупні обсяги виробництва та імпорту не перевищують середні показники за п’ять років, уточнив Войцеховський.