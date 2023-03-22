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Російський бізнес Медведчука поповнився двома мережами АЗС, – розслідування

медведчук,марченко

У вересні 2022 року пов’язаний із Віктором Медведчуком російський нафтовий бізнес поповнився двома мережами АЗС на території Липецької, Тюменської та Курганської областей РФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Як з’ясували розслідувачі, восени 2022 року менеджмент компаній, задіяних у переробці та експорті нафтопродуктів із російського заводу родини Віктора Медведчука у 2020 році, взяв під контроль дві мережі АЗС у Росії.

Йдеться про автозаправки "ЛТК" (наразі працюють сім АЗС у Липецькій області і планується розширення) та "Новый поток" (на території Тюменської та Курганської області працюють 26 заправок).

Загалом ці 33 російські заправки разом із компанією ООО "Трейдпроект" перейшли під контроль менеджменту Медведчука на початку вересня 2022 року.

Тоді акції материнської компанії – АО "ГК Маркет" – викупили Тимур Абертасов (працював у компанії "ЮГ Энерго" Оксани Марченко) та Микола Сухов (директор представництва швейцарської NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу Медведчука постачалися у США для ExxonMobil).

Крім мережі заправок, АО "ГК Маркет" володіє компанією "АТИ", яка надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В "АТИ" запевняють, що мають "доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії".

Прессекретар Медведчука поки не прокоментував інформацію журналістів. Абертасов і Сухов від коментарів відмовилися.

Автор: 

АЗС (1584) Медведчук (358) росія (14116) Марченко Оксана (40)


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Ну от вобще пофік що там у нього на росії, максимально по барабану.

Мені цікаво - Що сталося із 33% акцій 1+1 котрі мав медведчук.

І які саме санкції було накладено на медведчука, що канал співласником которого він є, продовжував і мабуть продовжує працювати.
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22.03.2023 12:22 Відповісти
А мені цікаво звідкіля така інформація? Коломойський вже геть здурів, щоб продати 30% свого бізнесу? У 2020-2021 роках https://public.nazk.gov.ua/declaration/bed4326c-8509-4ba6-85a3-3af2fb61678b з декларації за 2019 рік https://uk.wikipedia.org/wiki/1%2B1#cite_note-22 [22] кума https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Путіна та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_IX_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 народного депутата ВРУ , голови політради проросійської партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%E2%80%94_%D0%97%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F ОПЗЖ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Медведчука стало відомо, що його дружина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Оксана Марченко володіла компанією «Bolvik Ventures LTD» і має у
ості 8,22 % акцій телеканалу
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22.03.2023 21:20 Відповісти
АЗАЗА- ВЬІ ВСЬО ВРЬОТЕ!
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-medvedchuk-1-plus-1/30663562.html
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22.03.2023 22:09 Відповісти
януковоща бізнес також працює в Україні і він має з цього кошти .
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22.03.2023 17:17 Відповісти
А що там з українськими активами медвепута? Всьо переписав на кума?
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23.03.2023 02:20 Відповісти
Тепер зрозуміло чому саша шелест,з потріним завзяттям,почав витягувати із забуття медведчуківсько-мураєвських пропагандонів(карасьова,чаплигу,співака,корнійчука,бізяєва,старікова та інших).Баблом запахло чи ВЖЕ медведчук проплатив?Скоро візьме інтерв'ю у піховшика з діаною панченко?
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23.03.2023 09:39 Відповісти

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