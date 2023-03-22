Російський бізнес Медведчука поповнився двома мережами АЗС, – розслідування

У вересні 2022 року пов’язаний із Віктором Медведчуком російський нафтовий бізнес поповнився двома мережами АЗС на території Липецької, Тюменської та Курганської областей РФ.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" (Радіо Свобода) та проєкту Scanner Project.

Як з’ясували розслідувачі, восени 2022 року менеджмент компаній, задіяних у переробці та експорті нафтопродуктів із російського заводу родини Віктора Медведчука у 2020 році, взяв під контроль дві мережі АЗС у Росії.

Йдеться про автозаправки "ЛТК" (наразі працюють сім АЗС у Липецькій області і планується розширення) та "Новый поток" (на території Тюменської та Курганської області працюють 26 заправок).

Загалом ці 33 російські заправки разом із компанією ООО "Трейдпроект" перейшли під контроль менеджменту Медведчука на початку вересня 2022 року.

Тоді акції материнської компанії – АО "ГК Маркет" – викупили Тимур Абертасов (працював у компанії "ЮГ Энерго" Оксани Марченко) та Микола Сухов (директор представництва швейцарської NewCoal Trading, через яку нафтопродукти із заводу Медведчука постачалися у США для ExxonMobil).

Крім мережі заправок, АО "ГК Маркет" володіє компанією "АТИ", яка надає брокерські послуги на ринку природного газу, дизелю, бензину, нафти, нафтопродуктів та зріджених вуглеводневих газів. В "АТИ" запевняють, що мають "доступ до всіх товарно-сировинних бірж Росії".

Прессекретар Медведчука поки не прокоментував інформацію журналістів. Абертасов і Сухов від коментарів відмовилися.