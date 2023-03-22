Україна та МВФ домовилися про нову програму фінансування на $15,6 мільярда

За підсумками роботи Місії Міжнародного валютного фонду у Варшаві з 8 до 15 березня та подальших онлайн-консультацій було досягнуто угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement) щодо нової програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF).

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що ця угода ще підлягає схваленню Радою директорів МВФ.

Відповідна програма розрахована на чотири роки та передбачає фінансування обсягом до 11,6 млрд СПЗ (близько $15,6 млрд).

"Вона спрямовуватиметься на підтримання фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності, а також поступове економічне відновлення України в період післявоєнної відбудови та приєднання до ЄС", – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що з огляду на надзвичайно високий рівень невизначеності, спричинений війною РФ проти України, програма EFF реалізовуватиметься у два етапи.

На першому етапі зусилля спрямовуватимуться на зміцнення фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності шляхом:

посилення мобілізації надходжень;

відмови від емісійного фінансування та забезпечення чистого додатного фінансування з внутрішнього боргового ринку;

підтримання фінансової стабільності в довгостроковій перспективі, зокрема завдяки підготовці глибшої оцінки оздоровлення банківського сектору та подальшій підтримці незалежності центрального банку.

Також програма передбачатиме продовження реформ для посилення управлінських та антикорупційних засад, зокрема через запровадження законодавчих змін. Цей етап реалізовуватиметься на базі Моніторингової програми із залученням Ради директорів МВФ та триватиме перші 12-18 місяців.

На другому етапі увага зміститься на масштабніші реформи, спрямовані на закріплення макроекономічної стабільності, відновлення та відбудову України, посилення стійкості та швидке й довготривале економічне зростання, зокрема завдяки вступу України до ЄС.

Передбачається, що на цьому етапі Нацбанк повернеться до рамки монетарної політики, що використовувалася до повномасштабного вторгнення і базувалася на плаваючому обмінному курсі та режимі таргетування інфляції за наявності необхідних передумов.

"Натомість фіскальна політика зосереджуватиметься на критично важливих структурних реформах, що мають забезпечити в середньостроковій перспективі належний рівень доходів за рахунок упровадження Національної стратегії доходів разом із реформуванням управління державними фінансами та інвестиціями з метою підтримання повоєнної відбудови. Посилення конкуренції на критично важливому ринку енергоносіїв і одночасне зменшення квазіфіскальних зобов’язань доповнять повоєнні зусилля з реалізації реформ", – пояснили в НБУ.

Як наголошує регулятор, домовленість на робочому рівні, яка має бути схвалена Радою директорів МВФ найближчими тижнями, означає, що Фонд продовжує підтримувати Україну та, як очікується, допоможе мобілізувати масштабне фінансування на пільгових умовах від міжнародних донорів і партнерів України.