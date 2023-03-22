Латвія подарує Україні медичне обладнання на 300 тисяч євро

Уряд Латвії підтримав план міністерства охорони здоров’я щодо безоплатної передачі Україні медичного обладнання на суму 297 861 євро.

Як ідеться в підготовленому МОЗ проєкті наказу, до міністерства надійшов лист від посольства України в Латвії з проханням безоплатно передати міністерству охорони здоров'я України медичні пристрої для надання своєчасної медичної допомоги постраждалим унаслідок бойових дій, які Росія веде в Україні, передає Європейська правда.

Із метою забезпечення раціонального контролю за використанням пожертвувань, отриманих у рамках міжнародної допомоги у зв'язку з COVID-19, а також для виявлення та вирішення пов'язаних із цим проблем у МОЗ було створено робочу групу. Оцінивши поточну ситуацію, а також беручи до уваги матеріальні резерви, створені під час пандемії коронавірусу, група розглянула можливість передання Україні медичних приладів, які Латвійська держава отримала як пожертви.

Планується, що міністерство пожертвує 278 перфузійних шприцевих насосів, 45 неінвазивних апаратів штучної вентиляції легень, десять станцій перфузійної системи, чотири аспіраційні установки, один комплект вентилятора й дихальних трубок, а також одну станцію моніторингу показників життєдіяльності пацієнта, яка може бути під'єднана до 10 моніторів життєдіяльності.

У МОЗ Латвії підкреслюють, що передача цих медичних приладів безпосередньо не вплине на матеріальні резерви країни.

Транспортування та логістику медичного обладнання координуватиме Державна пожежно-рятувальна служба з використанням механізму підтримки, запропонованого Європейською Комісією. Транспортні та логістичні витрати будуть покриті з бюджету механізму цивільного захисту ЄС.

Латвія раніше вже передавала Україні медичне обладнання.

Раніше повідомлялося, що Латвія передала українським військовим та медикам перші автівки, конфісковані у п’яних водіїв.