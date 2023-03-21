Кабмін призначив нового голову "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів призначив главою правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка строком на два роки.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

До цього Лященко займав посаду члена правління залізниці й відповідав за фінансовий блок питань у компанії.

"Зазначу, що за останній рік, рік повномасштабного російського вторгнення, за безпосередньої участі Євгена Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін на "Укрзалізниці". Перш за все, це перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів: нафтопродуктів, електроенергії, газу. Ці рішення сукупно заощадили для держави мільярди гривень. Також важливим здобутком стало перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн", – зазначив Кубраков.

За його словами, зараз перед Лященком поставлені три ключові задачі.

"Перша – продовження реформи "Укрзалізниці", а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності. Друга – виконання інвестиційної програми – розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо. Третя – вихід компанії на беззбитковість. Тут уже ухвалений план необхідних заходів та є воля на виконання", – додав Кубраков.

Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим. Утім, на початку березня президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.

21 березня Верховна Рада підтримала призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.