Фонд енергоефективності отримав 70 заявок на відновлення пошкоджених унаслідок війни будинків

Фонд енергоефективності отримав 70 заявок від об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі "ВідновиДом", із яких 32 проєкти повністю або частково завершено.

"На сьогодні Фонд енергоефективності отримав від ОСББ 70 заявок на участь у програмі "ВідновиДІМ" на суму понад 149 млн грн. Це близько 5 тис. українських сімей, які завдяки нашій програмі зможуть відновити свої будинки та повернутися до нормального життя", – повідомили в пресслужбі Фонду, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Фонду, 32 ОСББ вже отримали перший транш за програмою, що становить 70% від загальної суми фінансування. Сьогодні ремонтні роботи виконуються в багатоквартирних будинках у Київській, Житомирській та Сумській областях.

Програма також розширила географію участі. До пілотних областей – Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської – приєдналися Миколаївська та Дніпропетровська області, а також місто Київ. Найактивніше заявки надходять від Київської та Житомирської областей.

Як повідомлялося, у листопаді 2022 року Фонд енергоефективності України запустив програму "ВідновиДІМ", яка передбачає повне відшкодування коштів на ремонт пошкоджених внаслідок російської агресії багатоквартирних будинків. Згідно з умовами, ОСББ отримують аванс у розмірі 70% загальної суми, а після завершення ремонтних робіт – решту 30%. Максимальний розмір гранту на проєкт – 7,2 млн грн.

На пілот проєкту, що включає ремонт 60-100 будинків, Європейський Союз направив 5 млн євро. Пізніше, 28 листопада 2022 року, Фонд енергоефективності ЄС та IFC уклали угоду про грантове фінансування програми на 25 млн євро.