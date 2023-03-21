Із додатку Helsi тепер можна завантажити документ про вакцинацію

Із додатку Helsi тепер можна завантажити PDF-документ про вакцинацію.

"Тепер ви можете завантажити PDF-документ про імунізацію прямо з додатку Helsi", – повідомили в сервісі.

Для того, щоб це зробити, необхідно перейти до розділу "Медична картка" та натиснути "Вакцинації". Після того слід обрати потрібний документ та натиснути кнопку "Завантажити у PDF". Таким чином він буде збережений на вашому телефоні.

Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож його треба оновити.