Із додатку Helsi тепер можна завантажити документ про вакцинацію
Із додатку Helsi тепер можна завантажити PDF-документ про вакцинацію.
"Тепер ви можете завантажити PDF-документ про імунізацію прямо з додатку Helsi", – повідомили в сервісі.
Для того, щоб це зробити, необхідно перейти до розділу "Медична картка" та натиснути "Вакцинації". Після того слід обрати потрібний документ та натиснути кнопку "Завантажити у PDF". Таким чином він буде збережений на вашому телефоні.
Ця послуга доступна в останній версії застосунку, тож його треба оновити.
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