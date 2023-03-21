Конкурент ChatGPT від Google буде доступний тільки для повнолітніх

Компанія Google почала розгортати свій чат-бот Bard зі штучним інтелектом, але він доступний лише певним користувачам, і вони мають бути старше 18 років.

На відміну від свого вірусного конкурента ChatGPT, він може отримувати доступ до актуальної інформації з інтернету та має кнопку Google it, яка відкриває пошук, пише ВВС.

Він також здійснює перевірку фактів своїх джерел, таких як "Вікіпедія".

Водночас, у Google попередили, що Bard матиме "обмеження", і заявили, що він може поширювати дезінформацію та упередженість відображення. Це пояснюється тим, що чат-бот "навчається" з інформації реального світу, в якій зараз існують ці упередження, тобто в його відповідях можуть з’явитися стереотипи та неправдива інформація.

Bard спочатку запускається в США та Великій Британії, і щоб ним скористатися, користувачам потрібно буде зареєструватися.

Bard є нащадком попередньої мовної моделі Google під назвою Lamda, яка ніколи не була повністю опублікована. Однак він привернув багато уваги, коли один з інженерів, який працював над ним, заявив, що його відповіді настільки переконливі, що він повірив, що він розумний. Google спростував ці претензії, й інженера звільнили.

Старший директор із продуктів Google Джек Кравчик сказав BBC, що Bard – це "експеримент", і він сподівається, що люди використовуватимуть його як "стартовий майданчик для творчості".

Як повідомлялося, із середини лютого чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, став доступний в Україні. Це сталося завдяки тому, що Україну вилучили зі списку країн, у яких заблокований чатбот зі штучним інтелектом ChatGPT. Цьому сприяли офіційні листи та дзвінки Міністерства цифрової трансформації до розробників інструменту.

14 березня компанія OpenAI презентувала нову версію штучного інтелекту, GPT-4.