Державне агентство відновлення почало ремонт дороги на кордоні з Польщею

Державне агентство відновлення розпочинає ремонт автошляху Червоноград – Рава-Руська поблизу кордону з Польщею.

Про це голова агентства Мустафа Найєм повідомив у Facebook.

"Це короткий маршрут від Луцька і Рівного до одного з найбільших пунктів пропуску з Польщею у Раві-Руській. Після ремонту він стане зручною альтернативою перевантаженій трасі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська, якою зараз рухається весь транспорт до КПП", – написав голова Держагентства.

Він додав, що це один з чотирьох автошляхів, які відремонтують в рамках міжнародного проєкту з Польщею про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

"Окрім Червоноград - Рава-Руська також планується ремонт КПП "Смільниця" - Старий Самбір. На даний момент в рамках проекту вже відремонтовано дорогу Яворів - Грушів та завершені основні роботи на дорозі Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий. Кілька бригад вже розпочали ремонт 5 штучних споруд на відрізку Белз - Рава-Руська", – додав Найєм.

Він нагадав, що з початком повномасштабного вторгнення трафік у напрямку країн ЄС суттєво зріс. Задля поліпшення логістики Міністерство інфраструктури з літа 2022 року активно модернізує наявні та будує нові пункти пропуску в межах проєкту "Відкритий кордон". Зі свого боку Агентство відновлення ремонтує під’їзні дороги до КПП.

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Він також повідомив, що Агентство з відновлення відновило зруйнований міст через річку Замглай у Чернігівській області на автомобільній дорозі Н-27 Чернігів - Мена - Сосниця - Грем'яч, яка забезпечує транспортний зв'язок між громадами на півночі Чернігівської області з Черніговом та рештою території України.

"Державне агентство відновлення ухвалило рішення про повноцінну відбудову ще до завершення війни для того, аби до мешканців громад могли дістатися вантажівки з гуманітарною допомогою та харчами, безперешкодно могли приїхати ремонтні бригади енергетиків чи рятувальники", – додав Найєм.

За його словами, новий міст зведений з урахуванням сучасних транспортних навантажень і має 4 смуги руху.

Як повідомлялося, наприкінці січня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення призначено Євгена Кузькіна, він з травня 2021 року і до останнього часу очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").

13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.