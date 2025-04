США розширили санкції проти постачальників деталей для іранських дронів

Мінфін США 21 березня оголосив про санкції щодо трьох осіб і чотирьох компаній, що базуються в Ірані та Туреччині, у зв’язку з поставками Тегерану компонентів, які можна використовувати під час виробництва безпілотників.

"Прекрасно задокументовані постачання Іраном БПЛА та конвенційної зброї своїм ставленикам продовжують підривати регіональну та глобальну стабільність", – заявив заступник міністра фінансів США Браян Нельсон, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на AP.

Зокрема, в списки санкцій додали розташований в Ірані центр оборонних технологій і наукових досліджень (DTSRC) і пов'язану з ними компанію Farazan Industrial Engineering, Inc., а також іранську Selin Technic Co і Ozone Aviation and Defense Industry Inc, що базується в Туреччині.

Новим фігурантам списків санкцій заборонено керувати будь-яким майном або фінансовими активами в США; американським компаніям у свою чергу не можна вести справи зі структурами та особами, що потрапили під обмеженнями.

На початку березня Мінфін США оголосив про санкції щодо п'яти компаній, що базуються в Китаї, та однієї фізичної особи у зв'язку з постачанням Ірану деталей для безпілотників. Під санкціями опинилися компанії Koto Machinery, Raven International Trade Limited, Guilin Alpha, S&C Trade та її співробітник Юнь Сяюан, Shenzhen Caspro Technology Co., Ltd.

Наприкінці січня Євросоюз вніс у списки санкцій іранську Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, що виробляє БПЛА.

У січні уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.