Нацбанк анулював ліцензію фінансової компанії власника Concorde Capital

Національний банк України анулював дію ліцензії ТОВ "Фінансова компанія "Конкорд факторинг" на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання гарантій.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 березня, воно набуло чинності з 21 березня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Зазначена установа не усунула порушення ліцензійних умов. Нагадаємо, 19 грудня 2022 року до цієї установи було застосовано захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензії", – зазначається у повідомленні.

За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Фінансова компанія "Конкорд факторинг" є засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа (20%), керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій (9%), а також низка інших осіб.

Водночас Нацбанк поновив дію ліцензій на надання фінансових послуг ТОВ "Фінансова компанія "Проксима" після усунення виявлених порушень.