Кабмін виділив кошти на закупівлю 125 тисяч тонн пшениці чи кукурудзи для країн Африки, – Шмигаль

Кабінет міністрів України виділив кошти на закупівлю 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи для відправки до країн Африки.

"У сфері міжнародного співробітництва затверджуємо сьогодні також постанову про продовження та необхідне фінансування ініціативи президента України Grain from Ukraine. Наша країна залишається одним із гарантів світової продовольчої безпеки. Буквально цього тижня відвантажили чергове судно з 30 тис. тонн гуманітарної пшениці для Ємену. Виділяємо необхідні кошти, щоб ініціатива тривала", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 березня, передає Інтерфакс-Україна.

За словами прем'єра, на ці кошти буде закуплено 125 тис. тонн пшениці або кукурудзи, яка потім буде доставлена як гуманітарний вантаж до країн Африки.

"Загалом у рамках "зернової ініціативи" Україна відправила вже понад 25 млн тонн агропродукції через чорноморські порти. І ми розраховуємо не лише на продовження, а й на розширення цього проєкту", – додав він.

Раніше в Мінагрополітики повідомили, що в поточному маркетинговому році Україна скоротила експорт зернових приблизно на 10 млн тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого маркетингового року.