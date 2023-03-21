Китайці купили компанію для будівництва ТЕС та імпорту електроенергії з Росії

Співвласником російського ТОВ "Сила Якутії", яке запланувало до реалізації будівництво ТЕС і ЛЕП майже за 870 млрд рублів ($11,3 мільярда) під експорт до КНР, став китайський громадянин Лі Дуань.

За даними російського реєстру, раніше власником 100% товариства був бізнесмен із Санкт-Петербурга Олексій Кравченко, тепер компанія належить йому та Дуаню на паритетних засадах, повідомляє Інтерфакс.

"Сила Якутії" планує у 2024-2028 роках побудувати в Якутії газову електростанцію потужністю 8 ГВт (за 494,5 млрд рублів) та лінію передачі надвисокої напруги 800 кВ (за 374,8 млрд рублів) для експорту електроенергії до Китаю.

Ділянка для будівництва станції розташована в місті Ленську (приблизно за 840 км від Якутська). ЛЕП простягнеться від станції в Ленську до Благовіщенська, який розташований неподалік північної частини провінції Хейлунцзян (Китай). Протяжність лінії становитиме 1,8 тис. км.

Підрядником для реалізації проєктів компанія вибрала підрозділи китайської держкомпанії Sinohydro Corporation.