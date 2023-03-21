Суд знову відпустив затриманого на хабарі колишнього заступника Кубракова під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився продовжити арешт колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.

Таке рішення 21 березня ухвалив ВАКС, повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) виданню "Слово і діло".

За словами начальника першого відділу САП Олександра Омельченка, слідчий суддя ВАКС відмовився продовжити арешт ексзаступника міністра ще на два місяці. Його відправили під цілодобовий домашній арешт. Наразі САП готує апеляційну скаргу на це рішення.

Як повідомлялося, ВАКС уже відмовлявся заарештовувати Лозинського і відправляв його під цілодобовий домашній арешт. Проте Апеляційна палата ВАКС 17 лютого це рішення скасувала і взяла підозрюваного під варту з альтернативою 50 млн грн застави до 22 березня.

Раніше суд також арештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у організації хабаря на $400 тисяч Василю Лозинському, із альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн. Кількох інших підозрюваних у цій справі ВАКС також заарештував, призначивши їм менші суми застави.

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Нагадаємо, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону. Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

На початку листопада минулого року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства. Це відбулося після того, як очільника Мінрегіону Олексія Чернишова призначили головою правління НАК "Нафтогаз України".

Після цього державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн. Крім того, "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону замовив пересувних котелень для опалення окремих будівель в різних містах України на 797,52 млн грн.

Лозинський обіймав посаду першого заступника Міністра розвитку громад та територій з травня 2020 року, до цього працював першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації.

У грудні минулого року Кабінет міністрів об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій, а Лозинського призначили заступником об'єднаного міністерства, яке очолив Олександр Кубраков.