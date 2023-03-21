Кабмін удвічі збільшив гарантійні внески на аукцінах з продажу дозволів на розробку надр
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, збільшивши суму гарантійного внеску для їх учасників.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"3 метою недопущення зриву електронних торгів та задля забезпечення потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною збільшено суму гарантійного внеску для всіх учасників, який буде перераховуватись у державний бюджет у разі відмови як першого, так і другого переможця аукціону", – пояснив Мельничук.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду, заявив, що розмір гарантованих внесків для участі у відкритих торгах підвищать удвічі.
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