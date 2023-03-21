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Netflix випустить 40 ігор до кінця року

netflix

Компанія Netflix планує випустити близько 40 ігор до кінця цього року.

"Пройшло трохи більше року з того моменту, як ми запустили ігри на Netflix, щоб запропонувати нашим користувачам ще більше розваг у рамках їхньої підписки. За цей короткий час ми випустили 55 ігор, ще близько 40 заплановано до виходу цього року, а 70 перебувають у розробці у наших партнерів", – сказано в повідомленні компанії.

Там додали, що 16 ігор зараз розробляють власні ігрові студії Netflix.

"Нові ігри виходитимуть щомісяця. На користувачів чекають улюблені інді-проєкти, удостоєні нагород хіти, рольові ігри, сюжетні пригоди, головоломки та багато іншого", – сказано в повідомленні.

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