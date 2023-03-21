У Києві призупинять роботу "пунтів незламності"

Мережу пунктів обігріву у Києві планують перевести в режим очікування, враховуючи поступове потепління.

Відповідне рішення буде винесене на засідання Ради оборони міста Києва, повідомляється на сайті КМДА.

Наразі здійснюється підготовча робота в районах і визначаються терміни, про які буде повідомлено окремо.

Однак в разі масового відключення електроенергії або під час виникнення надзвичайних ситуацій усі 767 пунктів у тригодинний термін повинні відновити надання послуг киянам – можливість зарядити мобільні пристрої, приготування їжі тощо.

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"На основних об’єктах критичної інфраструктури міста на сьогодні відновлено й забезпечено тепло- та електрогенерацію. З огляду на зазначене, із 482 постійно діючих стаціонарних пунктів обігріву, які розгорнула влада Києва, ми пропонуватимемо залишити в робочому стані по 2 пункти в кожному районі, а 462 перевести в режим очікування. Час їх розгортання – 3 години", – пояснив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук.

Він додав, що уся інформація про графік роботи та статус пунктів обігріву буде відображена на мапі.

Нагадаємо, що загалом спільно з відповідальним бізнесом та Державною службою з надзвичайних ситуацій в місті Києві розгорнуто 1014 пунктів обігріву – 729 з яких зараз працюють на постійній основі, ще 285 готові до розгортання у разі необхідності. Вони оснащені генераторами та всім необхідним обладнанням, аби люди могли підзарядити гаджети, під’єднатись до інтернету, випити чаю, перечекати негоду, зігрітися тощо.