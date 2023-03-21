Тільки 7 із 30 країн НАТО витрачають мінімум 2% ВВП на оборону, – звіт

Попри узгоджений у 2014 році цільовий показник у 2% ВВП витрат на сектор оборони, станом на 2022 рік його досягли тільки 7 із 30 країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Згідно з наведеними в річному звіті генерального секретаря НАТО даними, 2% ВВП або більше на оборону витрачають Естонія (2,12%), Греція (3,54%), Латвія (2,07%), Литва (2,47%), Польща (2,42%), Велика Британія (2,16%) та Сполучені Штати (3,46%), передає Європейська правда.

При цьому найменший відсоток оборонних витрат – в Іспанії (1,09% ВВП), Бельгії (1,18%), Словенії (1,26%) та Канади (1,29%).

Представляючи звіт у Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що цільового показника мали б досягти ще дві країни, та оскільки їхній ВВП за підсумками 2022 року зріс більше, ніж очікувалось, а витрати лишились ті самі, відсоток виявився меншим.

Про які саме країни йшлось, Столтенберг не уточнив.

"Немає сумнівів, що ми повинні робити більше, і ми повинні робити це швидше. Темпи, якими ми збільшуємо оборонні витрати, недостатньо високі. У більш небезпечному світі нам потрібно більше інвестувати в оборону", – наголосив він.

Згідно з чинними цілями, погодженими після окупації Росією Криму в 2014 році, члени НАТО домовилися намагатися збільшити витрати на оборону до мінімум 2% свого ВВП до 2023 року.

Раніше генсек Альянсу запропонував встановити 2% ВВП як нижню межу оборонних витрат для країн-членів. Очікується, що це рішення буде схвалене на саміті НАТО в липні 2023 року.