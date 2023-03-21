Путін розповів Сі Цзіньпіну про готовність Росії перейти на китайські юані у зовнішній торгівлі

Росія готова переходити на розрахунки у китайських юанях у торгівлі з іншими країнами, не лише з Китаєм.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час російсько-китайських переговорів за участі лідера КНР Сі Цзіньпіна у розширеному складі, повідомляє РБК.

"Ми за використання китайських юанів у розрахунках між Росією та країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Впевнений, ці форми розрахунків у юанях розвиватимуться між російськими партнерами та їхніми колегами у третіх країнах", – сказав Путін.

За його словами, національні валюти вже активно використовуються у російсько-китайській торгівлі.

За 2022 частка юаня в розрахунках за експорт у Росії зросла з 0,5 до 16%, а частка рубля – з 12 до 34%, повідомляв Центробанк РФ. Це сталося на тлі масштабних санкцій, запроваджених країнами Заходу проти Росії після початку конфлікту в Україні.

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Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Мінфін Росії затвердив нову структуру активів Фонду національного добробуту (ФНБ). Дозволено до 60% активів фонду інвестувати в юані, до 40% – у золото. Раніше частки юаня та золота становили 30% та 20% відповідно.

Крім того, у новій структурі Мінфін передбачив можливість знижувати до нуля частку будь-якого активу та оголосив про обнулення залишків фунтів стерлінгів та японських ієн на рахунках ФНБ.

У 2021 року Мінфін виключив долар зі складу валют ФНБ. В результаті частки активів у ФНБ розподілилися так: 39,7% – євро, 30,4% – юані, 5% – фунти стерлінгів, 4,7% – ієни та 20,2% – золото. У березні 2022 року приблизно половина міжнародних резервів Росії, включаючи євро, фунти та єни на рахунках Банку Росії, виявилися заблокованими через санкції, запроваджені у відповідь на військове вторгнення в Україну.

За даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту на 1 січня 2023 року становив 10,43 трильйона рублів або $148,35 млрд, у грудні минулого року він зменшився на 0,96 трильйона рублів або на $38,14 млрд.

Водночас міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що ліквідна частина Фонду національного добробуту зараз становить близько 6 трильйонів рублів.