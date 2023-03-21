Рада законодавчо розділить культурні та соціальні заклади й послуги

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт 8395 про внесення змін до закону "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії" щодо соціальних нормативів у сфері культури.

"Законопроектом №8395, прийнятим у першому читанні за основу, запропонували розділити поняття "соціально-культурні послуги/заклади" на "соціальні" та "культурні", – повідомив народний депутат Павло Фролов.

Також документом запропоновано визначити перелік державних соціальних нормативів у сфері культури, до яких включено: мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами згідно закону про культуру, нормативи забезпечення населення закладами культури та закладами освіти сфери культури, що надають доступ до базового набору культурних послуг.

Станом на початок січня в Україні через розв’язану Росією війну постраждали 1 189 об’єктів культурної інфраструктури.