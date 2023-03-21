Українці тримали у проблемному швейцарському банку Credit Suisse мільярди доларів, – Forbes

Обсяги вкладень українців у проблемному швейцарському банку Credit Suisse можуть становити кілька мільярдів доларів.

Про це пише українська редакція Forbes із посиланням на українських wealth-менеджерів та джерело у самому Credit Suisse.

Директор з інвестицій Capital Times Артем Щербина зазначає, що Credit Suisse традиційно був популярним серед заможних людей в Україні.

На момент фактичного краху установи та новин про її поглинання конкурентом UBS на рахунках у Credit Suisse могло бути близько $1-2 млрд грошей українських вкладників, припускає Щербина.

"Швейцарські банкіри знайомі з учасниками усіх списків українського Forbes", – зауважив співрозмовник серед менеджерів Credit Suisse. Він не став називати точні обсяги коштів, які тримали багаті українці у проблемному швейцарському банку, однак також оцінив їх у "кілька мільярдів доларів".

За його словами, банк досі входить до топ-3 на українському ринку wealth-management, його найближчі конкуренти у боротьбі за гроші багатих громадян постсоціалістичної Європи – теж швейцарські UBS та Julius Baer.

Співрозмовник серед менеджерів Credit Suisse уточнив, що квиток до клубу клієнтів великого швейцарського банку коштує від мільйона франків (або доларів чи євро), а середній чек активів під управлінням Credit Suisse на одного заможного клієнта складає 10 млн франків.

Минулорічне розслідування OСCRP про банк Credit Suisse показало його численних супербагатих клієнтів з країн Африки, Латинської Америки чи пострадянського простору.

У витоку Suisse Secrets, на якому базуються матеріали OСCRP, фігурує 30 000 клієнтів банку, що мали там рахунки у різний час у період з 1950-х. 2500 з них – громадяни України, у тому числі найбагатші українці.

Так, у різний час рахунки у Credit Suisse мали бізнесмени Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та його близькі, Валерій Хорошковський, Олег Бахматюк і Павло Фукс. Також у списку ексочільник держфіскальної служби Роман Насіров, приватний митний брокер Орест Фірманюк, який у 2021-му потрапив під санкції РНБО, як один з десяти топ-контрабандистів та премʼєр-міністр часів президента Кучми Павло Лазаренко.

Крім того, Credit Suisse управляв клієнтськими активами на понад $1 трлн, каже фінансовий аналітик ICU Михайло Демків. Йдеться про цінні папери та інші активи, які знаходилися не на балансі банку, а у власності його клієнтів. Сама установа заробляла комісію за інвестування цих коштів.

Менеджер Credit Suisse запевняє, що клієнтам цього банку не варто перейматися за свої гроші.

"Я думаю, що підтримувати усі операції у звичайному режимі буде пріоритетною задачею, адже це іміджева історія", – каже він.

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Як повідомлялося, проблеми Credit Suisse загострилися під час банківської кризи, яка наразі триває. 15 березня банк відчув найбільше за його історію падіння акцій – на 30%. За даними Financial Times, на тлі побоювань за фінансове становище банку за добу відтік депозитів із нього перевищив 10 млрд франків. Після цього розпочалися переговори щодо порятунку банку.

У підсумку 19 березня за підтримки влади країни Credit Suisse за 3 млрд швейцарських франків купив інший швейцарський банк UBS. Влада Швейцарії надала обом банкам гарантію ліквідності у розмірі 100 млрд франків на додаток до кредиту у розмірі 50 млрд франків.