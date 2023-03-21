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Кабмін звільнив двох заступників голови Фонду держмайна

фдму

Кабінет міністрів України звільнив двох заступників голови Фонду держмайна.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 березня.

"Кабінетом міністрів України звільнено: Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступниці голови Фонду державного майна України; Матієву Яну Сергіївну з посади заступниці голови Фонду державного майна України", – написав Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна звільнить 65 керівників держпідприємств через невиконання фінансово-економічних планів.

Автор: 

звільнення (1000) ФДМУ (1363)


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