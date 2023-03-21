Кабмін звільнив двох заступників голови Фонду держмайна
Кабінет міністрів України звільнив двох заступників голови Фонду держмайна.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 21 березня.
"Кабінетом міністрів України звільнено: Бєлову Юлію Віалетівну з посади заступниці голови Фонду державного майна України; Матієву Яну Сергіївну з посади заступниці голови Фонду державного майна України", – написав Мельничук.
Раніше повідомлялося, що Фонд держмайна звільнить 65 керівників держпідприємств через невиконання фінансово-економічних планів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль