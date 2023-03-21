Рада ухвалила реформу риболовної галузі

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 21 березня, ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури".

За прийняття відповідного законопроєкту №7616 в цілому проголосував 271 нардеп, повідомляє пресслужба Держагентства меліорації та рибного господарства.

Законопроєкт має на меті вирішення проблемних питань у сфері цифровізації виробничих процесів у сфері рибного господарства, зокрема створення Єдиної державної електронної системи управління галуззю, запровадження самого механізму декларування права на рибальство в електронній формі, створення передумов для простежуваності походження водних біоресурсів, забезпечення всіх без виключення риболовних суден засобами дистанційного контролю, уніфікації всіх видів спецвикористання водних біоресурсів для наукових цілей, встановлення законодавчих вимог до рибоприймальних пунктів, як вагомого важелю для обліку виловлених водних біоресурсів і продукції з них, оренди гідротехнічних споруд для цілей аквакультури та гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм тощо.

"Цього результату рибна галузь чекала за часів проголошення незалежності нашої країни. Відтепер пострадянські підходи управління в рибному секторі покрокують у минуле, саме туди, де їм місце. На заміну архаїзмам прийде новий рибний менеджмент, якого вже давно очікують рибалки, які займаються як рибним бізнесом, так і любительським ловом", – прокоментував т.в.о. голови Держрибагентства Ігор Клименок.