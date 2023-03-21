Кабмін схвалив перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 березня, ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".

Крім того, затверджено статут АТ "Українська оборонна промисловість" та положення про наглядову раду товариства.

"Установлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн гривень і формується за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства", – додав Мельничук.

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Як повідомлялося, ухвалена у 2021 році реформа "Укроборонпрому" передбачає формування трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління й відбуватиметься у три етапи. На першому концерн буде перетворено на акціонерне товариство. Під час другого державні, зокрема казенні, підприємства стануть акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю. Третій етап передбачає створення галузевих науково-виробничих об'єднань.

Реформа покликана реалізувати потенціал оборонних підприємств, підвищити їхню ефективність, провести фінансове оздоровлення, подолати технологічний розрив з провідними оборонними компаніями світу, залучати інвестиції, зокрема іноземні, здійснювати трансфер технологій, створювати спільні підприємства із закордонними партнерами тощо.

Планується, що ані концерн, ані жодне з його підприємств-учасників під час реформи приватизовано не буде: 100% акцій правонаступника ДК "Укроборонпром" надалі належатимуть державі в особі Кабінету міністрів України, а 100% акцій або часток у статутному капіталі реорганізованих державних підприємств прямо або опосередковано належатимуть правонаступнику концерну.