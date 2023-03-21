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Кабмін схвалив перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство

укроборонпром

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 березня, ухвалив рішення про перетворення "Укроборонпрому" на акціонерне товариство.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, рішенням уряду утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".

Крім того, затверджено статут АТ "Українська оборонна промисловість" та положення про наглядову раду товариства.

"Установлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн гривень і формується за рахунок майна державного концерну "Укроборонпром" згідно з додатком 1 до акта приймання-передачі майна до статутного капіталу товариства", – додав Мельничук.

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Як повідомлялося, ухвалена у 2021 році реформа "Укроборонпрому" передбачає формування трирівневої вертикально-інтегрованої структури управління й відбуватиметься у три етапи. На першому концерн буде перетворено на акціонерне товариство. Під час другого державні, зокрема казенні, підприємства стануть акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю. Третій етап передбачає створення галузевих науково-виробничих об'єднань.

Реформа покликана реалізувати потенціал оборонних підприємств, підвищити їхню ефективність, провести фінансове оздоровлення, подолати технологічний розрив з провідними оборонними компаніями світу, залучати інвестиції, зокрема іноземні, здійснювати трансфер технологій, створювати спільні підприємства із закордонними партнерами тощо.

Планується, що ані концерн, ані жодне з його підприємств-учасників під час реформи приватизовано не буде: 100% акцій правонаступника ДК "Укроборонпром" надалі належатимуть державі в особі Кабінету міністрів України, а 100% акцій або часток у статутному капіталі реорганізованих державних підприємств прямо або опосередковано належатимуть правонаступнику концерну.

Автор: 

Кабмін (7724) Укроборонпром (752) корпорація (74)


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Топ коментарі
+7
Здогадайтесь з першого разу у кого буде контрольний пакет акцій новоствореного Акціонерного товариства
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21.03.2023 17:30
+5
у особливого індивідуального представника наріду на букву Є
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21.03.2023 17:44
+4
У рєзнікова, або у кварталівців, отих, що пики з екрану випадають, тут і до бабці не ходи.
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21.03.2023 17:39
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Здогадайтесь з першого разу у кого буде контрольний пакет акцій новоствореного Акціонерного товариства
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21.03.2023 17:30 Відповісти
У Народа України, чи помиляюсь?
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21.03.2023 17:33 Відповісти
Натурально ошибаетесь.
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21.03.2023 17:41 Відповісти
у особливого індивідуального представника наріду на букву Є
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21.03.2023 17:44 Відповісти
Ти хоч тричі напиши народ з великої літери, але це не допоможе🤔🧐😁 Поки що, на щастя, ти допустив лише орфографічну помилку в знанні правопису, а саме написанні слів з великої літери😁 Іменник народ - загальна назва, пишеться в середині речення з малої літери Щодо того, кому реально попадуть акції, час покаже
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21.03.2023 17:45 Відповісти
Ти вважаєш, що представника народу з прізвищем Єрмак в середині речення слід писати з малої літери?!...
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21.03.2023 18:40 Відповісти
І не вір після цього в історію про Павліка м.
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21.03.2023 20:15 Відповісти
У рєзнікова, або у кварталівців, отих, що пики з екрану випадають, тут і до бабці не ходи.
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21.03.2023 17:39 Відповісти
Это он, это он,
Днепровский Беня почтальон!
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21.03.2023 17:40 Відповісти
Так. Тепер слідкуйте за руками «слуг»! Через деякий час акцій у держави не залишиться!
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21.03.2023 23:51 Відповісти
Я вас прошу не зробіть так як зараз с харчами для Захисників України.
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21.03.2023 17:32 Відповісти
акціонери бородата бабуся + квартал 95 ?
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21.03.2023 17:32 Відповісти
Статутний фонд компанії УКРОБОРОНПРОМ становить 3 500 000 000,00 грн., Статуний фонд Акціонерного товариства "УКРОБОРОНПРОМ" 237 000 000,00 ? .Розумію, що війна, але не до кінця "понятно"
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21.03.2023 17:42 Відповісти
Усушка, утруска, зайве миші з держ резерву зїлли
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21.03.2023 18:10 Відповісти
переставили ліжка в борделі... а шлюхи тіж самі
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21.03.2023 17:44 Відповісти
А тим часом десь далеко потирає масні руки маленька "Бородата Бабушка", майбутній Бєняфіціар новоствореного акціонерного товариства
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21.03.2023 18:12 Відповісти
кажу кабміну так як є
укроборонпром, як державна структура, НАХ....Й державі не потрібна
вони потрібні вищому керівництву для контролю потоків грошей та корупції
бо в МО є тил, який знає, чого, скільки треба, як налагодити виробництво та закупки
вся остальна пі...дьож про роботу цього прому,, ні що інше як їзда по вухах лохторату
приулад;
Вам батько дає багато грошей на хороше авто
Ви будете наймати посерелника для купівлі????
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21.03.2023 18:15 Відповісти
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21.03.2023 18:21 Відповісти
На другий рік війни перемагає УкрВолонтерПостачання. Про УкрОборонПром чую тільки зараз. Нащо він?
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22.03.2023 00:32 Відповісти

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