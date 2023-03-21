Суд арештував приватний гелікоптер мільярдера Жеваго. ВIДЕО

Суд наклав арешт на гелікоптер, опосередкованим власником якого є екснардеп та колишній власник збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР), повітряне судно належить підконтрольній колишньому депутату юридичній особі.

За даними слідства, Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.

Арешт на майно накладено у межах розслідування кримінального провадження про рзтрату коштів банку "Фінанси і кредит" на загальну суму $113 млн. Про підозру у цій справі повідомлено самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

На сьогодні накладено арешт на майно Жеваго, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, арештовано акції його підприємств вартістю сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи вартістю понад 300 млн гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Як повідомлялося, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. Згодом він вийшов під заставу, французькі суди досі розглядають питання його екстрадиції в Україну.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екснардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.