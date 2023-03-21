Неплатоспроможні банки в лютому виплатили кредиторам 172 мільйона

Протягом лютого 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 171,8 млн грн.

Як повідомляє Фонд, із зазначеної суми, зокрема, 115,3 млн грн спрямовано на задоволення вимог третьої черги, що виникли в тому числі на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, 25,4 млн грн – четвертої черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 30,9 млн грн – сьомої черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами).

Решту суми отримали кредитори другої та п'ятої черг. Із загальної суми погашення 150 тис. грн було спрямовано на задоволення вимог забезпеченого кредитора, а саме – НБУ.

За січень-лютий 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків вліквідації склала 681,7 млн грн, у тому числі 150 тис. грн – позачергове задоволення вимог НБУ як забезпеченого кредитора.

У цілому за весь період станом на 1 березня 2023 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 60,54 млрд грн, із яких 17,03 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам,зокрема 15,75 млрд грн – НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 березня 2023 року Фондом, відповідно до статті 52 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", подано 80 позовних заяв щодо 51 банку. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, – 938 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 144,95 млрд грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 434 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 33 цивільні позови у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів – 66 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 23,69 млрд грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 березня 2023 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів – 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2,66 млрд грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1,22 млрд грн.