Росія продовжила дію обмеження на видобуток нафти на два місяці (оновлено)

Росія продовжить дію рішення про скорочення видобутку нафти на 500 тисяч барелів на добу до червня 2023 року.

Про це оголосив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє Інтерфакс.

"На цей момент Росія знаходиться близько до досягнення цільового рівня скорочення – його буде досягнуто найближчими днями. Відповідно до поточної ситуації на ринку рішення про добровільне скорочення видобутку в розмірі 500 тисяч б/д діятиме до червня 2023 року включно", – сказав російський чиновник.

На думку Новака, світовий нафтовий ринок наразі перебуває під тиском "неприродних факторів", серед яких "недалекоглядний енергетичний порядок денний" західних країн проти традиційних секторів енергетики, запровадження ембарго та обмеження цін на російську на нафту та нафтопродукти, а також обмежень на них транспортування.

"Ризик тиражування цих спроб призводить до руйнування інвестиційного клімату в циклічних індустріях і б'є по споживачах", – додав російський віцепрем'єр.

На початку лютого він заявив, що Росія добровільно зменшить видобуток нафти на 500 тисяч барелів на добу у березні. Таким чином російська влада вирішила відреагувати на встановлення обмеження максимальної ціни на нафту з РФ країнами "Великої сімки" та їх партнерами, що призвело до збільшення дисконту на сировину з Росії.

Тоді Новак заявляв, що подальші рішення у цій сфері прийматимуться з урахуванням ситуації на ринку.

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Як повідомлялося, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки" обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель). Через це дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками січня-лютого 2022 року склав 2,58 трильйона рублів, впритул наблизившись до річного плану в 2,93 трлн руб.

За офіційними даними російського Мінфіну, доходи бюджету на початку року впали на 25% – до 3,16 трильйона рублів. Водночас витрати зросли на 52%, порівняно з аналогічним періодом 2022 року, – до 5,74 трильйона рублів.

Як писав БізнесЦензор, через падіння доходів від експорту нафти та газу та зростання видатків на війну Кремль екстрено шукає додаткові джерела наповнення бюджету.